Van Bronckhorst steunt Kramer: "Zoveel kritiek is voor niemand leuk"

Feyenoord bereikte woensdagavond de tweede ronde van de KNVB Beker. De Rotterdammers waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. De veel bekritiseerde aanvaller Michiel Kramer wist te scoren vanaf de penaltystip. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij dat de spits het net heeft weten te vinden.



"Er is veel kritiek geweest op Michiel, dus ik ben blij dat hij scoort", vertelt de oefenmeester aan RTV Rijnmond. "Hij was een aantal keer eerder dichtbij een goal via kopkansen. In de tweede helft was hij sterk aan de bal als aanspeelpunt. Ik ben blij voor Michiel dat hij zo speelde."



"Ik heb het met hem gehad over de kritiek. Als je zoveel kritiek van iedereen krijgt, raakt dat iedereen als mens. We blijven ook gewoon mensen. Zoveel kritiek is voor niemand leuk en makkelijk. Ik steun Michiel daarbij", aldus Van Bronckhorst.