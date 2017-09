Van Bronckhorst spreekt voorkeur uit voor bekerloting

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De Rotterdammers waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. De zege kwam echter niet gemakkelijk voor de thuisploeg, zo zag ook trainer Giovanni van Bronckhorst.



"Of dit een opluchting is? Nou, je ziet dat het moeizaam gaan dus ik ben blij dat we met 2-0 winnen. Ik was niet zozeer verrast door het spel van ADO Den Haag. In de beginfase is de opbouw slordig en leiden we veel balverlies. Je voelt dan dat de tegenstander voelt dat er iets te halen valt. In de eerste 25 minuten hebben we dat niet goed gedaan", vertelt de oefenmeester aan RTV Rijnmond.



Donderdagavond staat de loting voor de tweede ronde op het programma. 'Gio' heeft zo zijn voorkeur. "Het is altijd leuk om thuis te spelen", aldus Van Bronckhorst. "De laatste jaren hebben we pittige lotingen gehad. Vandaag in de eerste ronde tegen ADO Den Haag is ook een moeilijke wedstrijd. Ik hoop vooral op een thuiswedstrijd."