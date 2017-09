El Ahmadi beseft: "Het was niet best vandaag"

Feyenoord was woensdagavond in de eerste ronde van de KNVB Beker met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. Ondanks de overwinning was aanvoerder Karim El Ahmadi na afloop niet echt tevreden.



"Het was niet best, vooral in de eerste helft", vertelt de middenvelder aan FOX Sports. "We leidden veel dom balverlies en waren onrustig in de opbouw. In de tweede helft hadden we een goede aanval waaruit we scoren. Qua veldspel was het niet best vandaag. In de tweede helft was het iets beter, maar niet veel."



“Ik denk dat in de eerste helft veel jongens de bal niet wilden hebben. Dat mag niet gebeuren. We spelen thuis en zijn de kampioen. Dan moeten wij het spel maken. Het belangrijkste is wel dat we een ronde verder zijn. Ik hoorde dat Vitesse eruit ligt. Dat laat zien dat alles kan gebeuren in het bekertoernooi maar het was niet best", aldus El Ahmadi.