Keizer tevreden: "Goed dat hij aan het vechten is"

Ajax was woensdagavond in de eerste ronde van de KNVB Beker met 1-5 te sterk voor SVV Scheveningen. Kasper Dolberg was met drie doelpunten de grote man aan Amsterdamse zijde. Trainer Marcel Keizer is zeer content met het optreden van de Deense spits.



"Dat hij er drie maakt is wel lekker voor ons. Hij heeft vorig jaar ook een paar maandjes gehad waarin het niet helemaal lekker ging, daar is-ie ook uit gekomen", vertelt de oefenmeester aan FOX Sports. "Hij is een jonge jongen die nu even aan het vechten is, maar het is goed dát hij aan het vechten is. Als hij zich erbij zou neerleggen, zou het vervelend worden. Maar dat doet hij zeker niet."



De trainer had nog wel wat aan te merken op het spel van zijn ploeg. "Ondanks het droge veld hadden we zelf ook wel in een hoger tempo kunnen spelen. Maar dat veld hielp, net als tegen VVV-Venlo, niet mee", aldus Keizer.