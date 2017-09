Van Leer geeft toe: "Als ik heel eerlijk ben.."

Benjamin van Leer mocht vandaag onder de lat aantreden bij Ajax, maar de van Roda JC overgekomen doelman wist de nul niet te houden tegen amateurclub Scheveningen (1-5). En daar baalt hij stevig van.



"Een tegengoal tegen Scheveningen is – met alle respect - als Ajax zijnde nooit goed. Maar dat is eigenlijk ook het enige minpunt. Het belangrijkste is dat we in de koker zitten", reageert Van Leer na afloop op de clubwebsite van de Amsterdammers.



Normaliter krijgt André Onana de voorkeur boven hem. "Het is leuk dat ik nu mijn debuut heb gemaakt, maar als ik heel eerlijk ben vond ik het specialer om tijdens de voorbereiding met Ajax tegen Lyon te spelen."



En heeft Van Leer nog een voorkeur voor de volgende ronde? "Of dat nou een grote of kleine tegenstander is, maakt me niet uit. Als we maar doorgaan, want we willen die beker winnen."