'Goalgetter' Rutjes: "Je ziet het ook aan Frank de Boer.."

Roda JC schakelde vandaag vrij simpel VV Capelle uit in de KNVB Beker. Een dramatische start van de Eredivisie werd voor even vergeten dankzij de 0-5 zege in de KNVB Beker.



Voor Nathan Rutjes een bijzondere dag, die eindelijk weer eens scoorde. "Ik hoop dat we vandaag een klein beetje vertrouwen hebben getankt." De vraag is of het einde van de crisis nu in beeld is. "Moet ik eerlijk zijn? Nee. De feiten zijn nul punten uit vijf wedstrijden. Dan kun je gaan klagen, maar we zetten met z'n allen de schouders eronder", aldus Rutjes bij de NOS.



De druk op trainer Robert Molenaar blijft onverminderd. "Het is hartstikke lastig", vervolgt de goedlachse middenvelder. "We hebben geen resultaat gehaald en dan wijst iedereen naar de trainer. Je ziet het ook aan Frank de Boer na vier verloren wedstrijden. Een club gooit niet 22 man eruit, haha."



Al staan Rutjes en zijn teamgenoten nog wel achter Molenaar. "Als dat niet zo was geweest, dan hadden wij vandaag niet het gas erop gegeven. Ik doe het natuurlijk niet alleen voor de trainer, maar voor de hele club."