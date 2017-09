Dolberg en De Jong helpen Ajax ondanks tegentreffer verder

Ajax is erin geslaagd om zonder problemen de volgende ronde van de KNVB Beker te bereiken. In het stadion van ADO Den Haag werden de amateurs van Scheveningen met 1-5 verslagen.



De openingstreffer kwam al heel snel: binnen vijf minuten spelen maakte Kasper Dolberg met een fraai afstandsschot een einde aan wekenlange droogte. Op slag van rust verdubbelde Siem de Jong, die zijn rentree bij Ajax vierde, de score met een simpele kopbal.



De 0-3 ging de boeken in als een eigen goal van Scheveningen-speler Koorndijk, die een bal van David Neres achter zijn eigen doelman werkte. Ook ploeggenoot Barry Rog kwam tot scoren: hij schoot echter w├ęl in het juiste doel en liet Benjamin van Leer, op aangeven van Tim Peters, kansloos.



Het slotakkoord was voor Dolberg, die nog de 1-4 (80e minuut) en 1-5 (penalty, 85e minuut) maakte.





Hattrick Dolberg & een ronde verder! Lekker boys! ­čśÄ#schaja pic.twitter.com/JCRcpq9RZB — AFC Ajax (@AFCAjax) 20 september 2017