Fijn uitstapje uit dramatische Eredivisie-start voor Roda JC

In tegenstelling tot Sparta Rotterdam gisteravond, heeft Roda JC zich níét laten verrassen in de eerste ronde van de KNVB Beker. Waar de Limburgers in de Eredivisie een dramatische start kende, waardoor het nog altijd op nul punten staat, werd er nu simpel afgerekend met VV Capelle: 0-5.



Dani Schahin, Nathan Rutjes, Mario Engels en de deze zomer van FC Porto overgenomen jongeling Celestin Djim (twee maal) zorgden voor de doelpunten namens het elftal van de geplaagde coach Robert Molenaar.



Laatstgenoemde stuurde overigens een elftal met voornamelijk de gebruikelijke namen het veld in, met de hoop op het kweken van wat broodnodig vertrouwen. Dat lijkt dus te zijn gelukt.





