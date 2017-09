Het is weliswaar 'slechts' tegen de amateurs van Scheveningen, maar Kasper Dolberg heeft voor het eerst in relatief zeer lange tijd eindelijk weer eens doel getroffen. De Deen schoot zojuist de openingstreffer binnen voor Ajax, in het KNVB Bekerduel.



Een prima doelpunt!





