VIDEO: Vette nieuwe ingame-functie bij FIFA 2018

Nog iets meer dan een week tot de gloednieuwe FIFA 2018 speelbaar wordt voor alle liefhebbers. Tot die tijd zullen er nog enkele last-minute onthullingen over verbeteringen in de game gaan volgen.



Zo is vandaag naar buiten gebracht dat er een nieuwe ingame-functie is toegevoegd aan het spel. Het is niet langer nodig om op de pauzeknop te drukken en uitvoerig wissels door te voeren: nu is het ook mogelijk om een 'Snelle Wissel' toe te passen.



De e-sporter van Ajax, Koen Weijland, legt het uit in een video op zijn Youtube-account. Handig, toch!?







Eerder liet Koen ons al twee handige tricks zien, die het oefenen waard zijn: