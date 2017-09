'Schandelijk nieuws over CL-tegenstander Feyenoord'

Feyenoord verloor in de eerste speelronde afgetekend, met 0-4 van Manchester City. Aangezien ook SSC Napoli normaliter een maatje te groot is, moeten er sowieso goede resultaten geboekt worden tegen Shakhtar Donetsk.



Maar het helpt niet echt als spelers van die club aan de doping zitten. Gelukkig is de UEFA nu een onderzoek gestart, nadat aanvoerder Darijo Srna (35) schuldig is bevonden aan het gebruiken van verboden middelen. Althans, dat melden diverse media in Oekraïne.



De UEFA gaat overigens nog niet op het gerucht in. " We reageren niet op deze zaak, in afwachting van de definitieve beslissing van onze disciplinaire instanties."



Srna is altijd een belangrijke speler in de basiself, maar afgelopen weekend tegen Chernomorets ontbrak de Kroaat plots. De trainer van Shakhtar, Paulo Fonseca, claimde dat Srna rust kreeg. Maar in Oekraïne zet men daar nu grote vraagtekens bij.