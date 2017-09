'PSG verzint oplossing voor ruzie Neymar-Cavani'

Er wordt weleens gezegd: voetballers zijn net kinderen. En dat werd in de afgelopen weken wel bevestigd door Edinson Cavani en Neymar van Paris Saint-Germain, die het meermaals met elkaar aan de stok kregen. De Ligue 1-topclub heeft echter een bijzondere oplossing bedacht.



De Braziliaan en de Uruguayaan wilden beiden verantwoordelijk zijn voor de dode spelmomenten bij de steenrijke Parijzenaars. Dit zou zijn oorsprong hebben gevonden in een clausule in het contract van de aanvallers: 1 miljoen euro bij het binnenslepen van de topscorerstitel. Er is echter maar één prijs te winnen en daarom zouden ze dus allebei de strafschoppen willen nemen.



Volgens het medium AS wordt de bonusregeling nu aangepast, waardoor assists ook mee gaan tellen. Op die manier hoopt de clubleiding van Paris Saint-Germain dat de twee niet meer gaan kibbelen op het veld. Het is echter natuurlijk maar de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat lukken ...





Nobody told Cavani that Neymar gets to take PSG penalties now 😂 after this, Neymar might get first dibs next time! pic.twitter.com/S1cB8obYr2 — Goal UK (@GoalUK) September 17, 2017