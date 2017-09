Huntelaar: stoppen met romantische denken

Hoe je het ook wendt of keert: het Nederlandse voetbal heeft kwalitatief gezien een flink jasje uitgedaan. Dat weet ook spits Klaas-Jan Huntelaar, die de goede tijden nog meemaakte onder bondscoaches als Louis van Gaal en Bert van Marwijk. De aanvaller weet echter wel wat er misgaat.



Hij zegt in gesprek met Voetbal International: "Nederland moet stoppen met het romantische denken, het voetbal is veranderd. Het is zoveel dynamischer dan vroeger, met alleen technisch voetbal red je het gewoon niet meer, dat is onmogelijk. Het gaat veel over systemen, 4-3-3 en de Hollandse School, maar dat is maar een klein onderdeel van het probleem. Volgens mij ligt de achterstand vooral op het fysieke en mentale gedeelte."



Huntelaar gaat verder: "Geloof me, de talenten van nu zijn nog altijd technisch vaardig en tactisch krijgen ze ook voldoende mee. Alleen het voetbal vraagt meer. Zonder dat ik nu als een oude man wil overkomen, want vroeger was het allemaal zeker niet beter, alleen als talent moet je wel super gretig willen zijn. Jonge spelers moeten mentaal sterker worden, meer in zichzelf willen investeren."