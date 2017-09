'Veltman verzweeg nieuws vanwege Nouri-drama'

Vleugelverdediger Joël Veltman is niet de meest favoriete speler van veel Ajax-fans, maar toch is hij de aanvoerder die de Amsterdammers naar een nieuw kampioenschap moet leiden. De stopper kreeg deze zomer heel goed nieuws, maar besloot dat te verzwijgen vanwege de gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri.



Nouri zakte in elkaar in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen vanwege hartritmestoornissen, met een ernstige hersenbeschadiging als gevolg. Veltman en zijn vriendin Naomi Hagenstein kregen rond die tijd te horen dat ze dochtertje zouden krijgen, maar de twee besloten het nieuws voorlopig stil te houden door het drama met Nouri, aldus De Telegraaf. Begin augustus achtten Veltman en Hagenstein de tijd rijp om het nieuwtje aan de grote klok te hangen.