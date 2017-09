'Diverse Europese topclubs willen profiteren van PSG-ruzie'

Problemen voor de clubleiding van Paris Saint-Germain. Sterspelers Neymar en Edinson Cavani kunnen niet met elkaar door één deur en laatstgenoemde zou nu serieus twijfelen over zijn toekomst in Parijs. Diverse Europese topclubs volgen de soap met belangstelling, want Cavani heeft aan belangstelling geen gebrek.



Volgens The Daily Mail staat er 'een hele waslijst aan Europese topclubs' klaar om Cavani komende winter of zomer met open armen te ontvangen. Napoli, Juventus en Internazionale willen El Matador graag terughalen naar Italië, terwijl Borussia Dortmund in Cavani de ideale vervanger van Pierre-Emerick Aubameyang ziet. Ook Chelsea en het Everton van Ronald Koeman zouden belangstelling hebben.



PSG-trainer Unai Emery hoopt nog altijd dat Neymar en Cavani de strijdbijl willen begraven, maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.