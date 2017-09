Ajax-goalie staat voor debuut: "Een mens mag dromen, hè"

Het zijn mooie tijden voor Benjamin van Leer. De doelman verkaste afgelopen zomer van Roda JC naar Ajax en gaat woensdagavond zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers maken. Tijdens de bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen staat Van Leer onder de lat.



"Het was in het begin, dat mogen jullie best allemaal weten, heel erg aanpoten", zegt de goalie tegen Ajax TV. "Met alle respect voor Roda JC, het was toch wel een niveauverschil. Maar ik leer hier elke dag en het is hartstikke goed trainen hier. Het zijn echt leuke gasten. Ik geniet er ook van en dat vind ik ook belangrijk. Ik leer elke dag, ik word beter en het mooiste is dat ik er ook van kan genieten. Dat probeer ik ook uit te stralen."



Van Leer is als tweede keeper gehaald en weet wat zijn rol is. "Ik ga niet in clichés praten nu. Ik mis de wedstrijdspanning echt wel hoor. Tuurlijk, ik mis de wedstrijden. Maar ik weet waar ik voor heb getekend, wat ik hier nog heb te leren en wat ik wil bereiken. En daarvoor moet ik nu elke dag knokken. Een mens mag dromen, hè. Ik ben nog steeds hartstikke trots dat ik hier zit en ik heb geen spijt van mijn keuze."