Blom baalt van Feyenoord, Ajax en PSV: 'Altijd vervelend'

PSV-aanvaller Hirving Lozano werd onlangs geschorst naar aanleiding van een rode kaart die hij van Kevin Blom kreeg. De arbiter moest zich vervolgens tijdens de zitting van de tuchtcommissie flink verdedigen.



"Zittingen van de tuchtcommissie zijn altijd vervelend", stelt Blom in Voetbal International. "Ik moet situaties live bekijken en beoordelen. Als men het daarna uit alle camerahoeken nog eens eindeloos gaat analyseren, is dat voor een scheidsrechter moeilijk. Er komt dan zo'n enorme poespas achteraan, daar zit je niet op te wachten. Mensen worden boos. Zijn het er niet mee eens. Supporters raken opgefokt."



Blom merkt dat schorsingen steeds vaker worden aangevochten. "Daar heb ik zelf geen verklaring voor. Het is wel een trend dat er steeds meer tuchtzaken zijn. Zelf heb ik het gehad met Rick Karsdorp, dat was de meest pittige. Kevin Strootman eerder. Het is wel zo dat ik zwaardere wedstrijden fluit en ten aanzien van grote clubs ook beslissingen heb genomen. Die clubs zetten er met hun juristen veel vaker druk op. Feyenoord, Ajax en PSV gaan niet zomaar akkoord."