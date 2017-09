UEFA belooft actie: "Het moment is daar"

Als het aan Aleksander Ceferin ligt, komt er een einde aan de gekte op de transfermarkt in de voetbalsport. De voorzitter van de Europese bond UEFA zei woensdagochtend tijdens een bijeenkomst in Genève dat de grens bereikt is.



"Het moment is daar. Ik heb echt het voornemen dit te gaan doen, het is mijn doel", wordt Ceferin, die reageerde op de kritiek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, geciteerd door het ANP. Merkel uitte laatst haar ongenoegen over de bedragen die deze zomer werden betaald door Europese topclubs, en riep de FIFA en UEFA op actie te ondernemen en de balans in de voetbalwereld te herstellen.



Ceferin noemde als mogelijke maatregelen het invoeren van een salarisplafond en strengere belastingregels. Ook moet het voor clubs lastiger worden om leningen af te sluiten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino, te gast bij de UEFA-bijeenkomst, beloofde ook snel aan de slag te gaan met de huidige transferregels. "Het is tijd dat we dit met z'n allen gaan bekijken en aanpakken voor de toekomst", aldus Infantino.