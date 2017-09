Heerenveen-verdediger weet: 'Excelsior aast op revanche'

Centrumverdediger Daniel Høegh van sc Heerenveen gaat woensdagavond voor de tweede keer deze week op bezoek bij Excelsior. Afgelopen weekend wonnen de Friezen in de competitie met 1-2, maar de Rotterdammers willen nu in de beker revanche nemen.



"Om door te gaan moeten we spelen met dezelfde instelling als zaterdag na rust. Als we voetballen zoals de eerste 25 minuten kan Excelsior het ons heel lastig maken", vertelt de Deen op de clubwebsite van Heerenveen.



De Friezen lieten zich niet uit het veld slaan na een snelle achterstand, de eerste van het seizoen, en pakten alsnog de volle buit. "Voor rust speelden we niet goed, maar we slaagden er toch in om een achterstand ongedaan te maken en te winnen. Dat geeft vertrouwen, maar zegt niets over onze kansen in de beker. Het is een andere wedstrijd waarin Excelsior op jacht zal gaan naar revanche."