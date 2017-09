Ernesto Valverde is sinds dit seizoen de trainer van FC Barcelona en daar geniet hij volop van. Vooral van Lionel Messi, want de Argentijnse superster vestigt het ene na het andere record. Valverde kan het nauwelijks geloven.



Messi scoorde dinsdag in het gewonnen thuisduel met Eibar (6-1) liefst vier keer en heeft nu driehonderd keer gescoord voor Barcelona in Camp Nou. "Ik weet gewoon niet wat ik over hem moet zeggen. Hij is één van de meest intelligente spelers die ik ooit heb gezien. Hij is buitengewoon", wordt Valverde geciteerd door NUsport.



"Het is eigenlijk geen nieuws meer", aldus de oud-trainer van onder meer Athletic Bilbao. "Hij deed het nu en al veel vaker. Hij blijft het maar herhalen. Hij houdt van het spelletje en geniet."