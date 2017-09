Scheveningen-trainer baalt: 'Gedoe haalt een hoop charme weg'

Scheveningen, uitkomend in de Derde Divisie zaterdag, neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen het grote Ajax. Trainer John Blok weet dat het een bijzonder lastig karwei wordt.



"Tegen Ajax zullen we vooral achter de bal aan lopen, we maken ons geen illusies”, zegt hij tegen De Telegraaf. "Bij Cambuur haalden we er in 2014 nog een verlenging uit, maar dit wordt andere koek. Zelfs al heeft Ajax een héél slechte dag, dan kan die ploeg het met een bevlieging beslissen."



Bij Scheveningen is niemand blij dat er in het stadion van ADO Den Haag wordt gespeeld. "Het gedoe eromheen haalt een hoop charme weg", zegt Blok. "Omdat je nu ook maar twee kaarten per persoon mag kopen, zitten er niet eens 3500 man in het stadion. Bij ons zou het hele sportpark afgeladen vol zijn geweest."