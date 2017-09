'Zidane krijgt 'beestachtig aanbod' voor transfer'

Oefenmeester Zinedine Zidane boekt veel successen met Real Madrid en succes kun je kopen, dat is althans de lijfspreuk van het Franse Paris Saint-Germain. En Zizou is het volgende doelwit van de steenrijke Parijzenaars, zo weten de Spaanse media te melden op woensdagmorgen.



Zidane won twee keer op rij de Champions League met De Koninklijke en dat is iets wat ze in het Parc des Princes ook ongelooflijk graag willen bewerkstelligen, al is het maar één keer. Oefenmeester Unai Emery schijnt het echter niet goed op de rit te hebben in de kleedkamer, getuige ook de ruzie tussen spits Edinson Cavani en superster Neymar over de dode spelsituaties.



De clubleiding van Paris Saint-Germain zou daarom een 'beestachtig aanbod' hebben verstuurd naar Zidane, aldus het medium Don Balón. De Franse legende moet degene worden die de echte successen naar de Franse hoofdstad haalt. De verwachting is echter nog steeds dat de oud-international van Les Bleus voor een langer verblijf in het Estadio Santiago Bernabéu kiest: hij voelt zich goed bij Real.