Advocaat schuift Oranje-opvolger naar voren

Dick Advocaat is momenteel bondscoach van het Nederlands elftal, maar dat gaat hoe dan ook niet lang meer duren. Wordt het WK van 2018 in Rusland gehaald, dan stopt hij daarna en haalt Oranje het toernooi niet, dan stopt hij vermoedelijk na de kwalificatiereeks.



In een interview met Voetbal International schuift hij zijn huidige assistent Ruud Gullit naar voren als een geschikte opvolger. "Ik ben ervan overtuigd dat we ons met twee goede uitslagen gaan plaatsen voor de play-offs. En lukt dat niet, dan houdt het voor mij op. Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Ruud Gullit zou daarna een uitstekende bondscoach kunnen zijn. Nederland vergeet echt wat voor een grootheid Gullit is. Na afloop van Frankrijk liepen al die Franse spelers als eerste naar Ruud. Als je toch zo'n ambassadeur in huis hebt, profiteer er dan van, zou ik denken."



Aan Advocaat kleeft een beetje het imago van een geldwolf. "Eigenlijk is dat ook wel waar, hè. Ik ging alleen nooit voor een béétje meer, maar voor een paar nullen meer. Ik heb dat trouwens altijd eerlijk verteld bij de clubs of bonden waar ik werkte. Toen de KNVB mij vorig jaar vroeg assistent te worden van Danny Blind, boden ze een bepaald bedrag. Ik dacht per maand, het bleek per jaar. Niet om arrogant te zijn, het ís een hoop geld, maar in mijn wereld stelt het niks voor."