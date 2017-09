Ajax-spelers krijgen enorme upgrade in FIFA 18

Bij ontwikkelaar EA Sports heeft men in het afgelopen seizoen duidelijk naar de diverse Europa League-wedstrijden van Ajax gekeken. Verschillende spelers van de Amsterdammers krijgen namelijk een upgrade van jewelste in FIFA 18. De slechte prestaties van het team van coach Marcel Keizer gedurende de huidige voetbaljaargang doen daar niets aan af.



In het lijstje met spelers met ratings die het meest opgehoogd zijn vinden we liefst vier Ajax-namen terug. Allereerst heeft aanwinst Luis Manuel Orejuela een makeover gekregen: hij gaat van 57 naar 70. Ook Matthijs de Ligt is onder handen genomen, waar hij eerder een rating van 63 had, is dat nu 76. Op plek drie vinden we de naam van Kasper Dolberg terug: hij gaat van 68 naar 78. Ook André Onana is een stuk beter, 69 wordt 78.



Geen Feyenoord en PSV in dit lijstje, maar wel Heracles Almelo, FC Groningen en Willem II. Ritsu Doan van de Groningers gaat van 58 naar 68, Reuven Niemeijer van Heracles van 57 naar 67 en Pedro Chirivella van Willem II van 58 naar 67. Nog één Eredivisie-oude bekende dan: centrumverdediger Davinson Sánchez was eerst 71 waard, maar nu heeft de Tottenham Hotspur-speler 81.