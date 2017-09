Cocu sprak jonge PSV'er aan op Ajax-bericht

Jong PSV-aanvaller Albert Gudmundsson haalde in het afgelopen seizoen de publiciteit toen hij cynisch een berichtje over Ajax retweette via zijn account op het sociale medium Twitter. Vervolgens werd hij daarop aangesproken door oefenmeester Phillip Cocu van de Eindhovenaren.



In gesprek met Voetbal International blikt de jonge IJslander terug: "Ik deed het vrij goed bij Jong PSV. In de laatste twaalf duels maakte ik dertien goals en ik zat de laatste drie wedstrijden ook bij de selectie. Ik hoopte op een paar minuten, maar die kreeg ik niet. Daarom was ik gefrustreerd en stuurde ik dat bericht. Dat had ik niet moeten doen. Philip Cocu kwam naar me toe en zei: als je ergens problemen mee hebt, dan kun je bij mij terecht. Maar ik heb van mijn fout geleerd. Ik moet eerst nadenken voordat ik op verzenden druk."



Krijgt de aanvaller ook dit seizoen geen kans, dan wil hij in de winter verhuurd worden. "Maar dat is nog niet aan de orde. Hier moet ik even doorheen. Als ik een keer negentig minuten mag spelen, weet ik: dit was het allemaal waard. Het is moeilijk geduldig te blijven, maar uiteindelijk krijg ik het terugbetaald. Hopelijk."