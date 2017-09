'Opvallend verzoek Huntelaar bij Ajax-transfer'

Goalgetter Klaas-Jan Huntelaar werd in het verleden al vaak gelinkt aan een terugkeer bij zijn oude club Ajax, maar deze zomer kwam het er ook daadwerkelijk van. In gesprek met Voetbal International onthult de spits dat hij een opvallend verzoek neerlegde bij de Amsterdammers: ze moesten communiceren dat hij de tweede man werd.



Huntelaar stelt: "Ik wilde dat Ajax zou communiceren dat ik tweede spits zou worden. Geen mooie praatjes van gelijke kansen, onzin, zo werkt het niet in de voetballerij. Dat zou alleen maar voor onduidelijkheid en irritaties kunnen zorgen. Gewoon zeggen hoe het is, dat was en is voor iedereen het beste. Volgens mij is er daardoor ook geen moment twijfel geweest over de rolverdeling."



In vergelijking met het afgelopen seizoen zijn de Amsterdammers wel een stuk minder geworden. In de Europa League had Schalke 04, toen nog met Huntelaar, geen schijn van kans in de ArenA. "Dat is heel snel gegaan, te snel, en natuurlijk is dat heel jammer. Ik wist met Schalke niet wat ons overkwam in de ArenA. Wat was Ajax goed, op alle vlakken werden we afgetroefd, en niet een beetje ook! Het is zo zonde dat die lijn dit seizoen nog niet kon worden doorgetrokken."