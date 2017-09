Weghorst wéér bepalend: "Gif zal er nooit uitgaan"

Wout Weghorst is vaak het doelwit van negatieve reacties, maar de AZ-aanvaller scoort vooralsnog aan de lopende band. Op bezoek bij MVV Maastricht was hij me twee goals opnieuw van grote waarde: 2-3.



"Ik ben er heel bewust mee aan de slag gegaan", reageert Weghorst tegenover FOX Sports op het dragen van de aanvoerdersband. "Ik heb er hard aan gewerkt om mijn houding positiever te maken, volwassener en stoïcijnser."



De AZ'er vervolgt: "De absolute wil en het gif zal er nooit uitgaan. Daar ben ik ook trots op, daardoor ben ik zo ver gekomen, maar ik voel me nu wel volwassener en dat helpt natuurlijk het zelfvertrouwen ook. Ik zit hartstikke goed in mijn vel, ben blij dat we een ronde verder zijn en ik twee doelpunten heb kunnen bijdragen."