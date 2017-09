Liverpool verliest in Leicester, Spurs wel door

Liverpool kan de eerste prijs van het seizoen alweer doorstrepen. In de League Cup verloren de manschappen van manager Jürgen Klopp dinsdagavond met 2-0 bij Leicester City.



Klopp koos in Leicester niet voor zijn sterkste ploeg. Zo mocht Dominic Solanke (ex-Vitesse) starten, maar de ploeg herbergde alsnog voldoende kwaliteit. Zo liet de Duitser onder meer Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain en Philippe Coutinho opdraven.



In het laatste half uur van de bekerwedstrijd ging het mis voor Liverpool. Shinji Okazaki en Islam Slimani maakten het verschil in het King Power Stadium.



Spurs moeizaam naar winst

Tottenham Hotspur won op Wembley met 1-0 van Barnsley. Dele Alli maakte na 65 minuten het winnende doelpunt voor de Premier League-club, dat Michel Vorm onder de lat liet plaatsnemen. Crystal Palace won eindelijk weer eens, met 1-0 van Huddersfield Town.



Overige relevante uitslagen:

Bristol City - Stoke City 2-0

West Ham United - Bolton Wanderers 3-0

Reading - Swansea City 0-2