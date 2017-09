Sparta slaat modderfiguur: "En dan nu dit..."

Sparta Rotterdam stond vorig seizoen in de halve finale van de KNVB Beker. Een soortgelijk succes was ook nu het streven, maar RKC Waalwijk bleek dinsdagavond in de eerste ronde al een obstakel: 1-0.



"Vorig jaar hebben we gezien hoe mooi het bekertoernooi kan zijn en dan nu dit", sombert doelman Roy Kortsmit tegenover FOX Sports. "Ik denk dat we wel het betere van het spel hebben gehad. We hebben echter te weinig echte kansen afgedwongen om alsnog te winnen."



Kortsmit wijt de uitschakeling niet aan de achterste linie. "Ik denk niet eens dat we zo heel veel hebben weggegeven. Op die goal na en een vrije trap van dichtbij hebben ze niet echt veel kansen gehad. Maar wij creëerden zelf ook niet genoeg kansen om te winnen."