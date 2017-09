Twente-ster imponeert: "Dé leider in het team"

FC Twente won zondagmiddag met 4-0 van FC Utrecht. De eindstand kwam op het bord dankzij een heerlijk doelpunt van Oussama Assaidi, die een sterke indruk maakte.



"Assaidi maakte het verschil, maar die liep nu ook niet als linkervleugelverdediger", zo laat voormalig Twente-trainer Jan van Staa weten bij RTV Oost. "Hij speelde meer aanvallend en daar liggen zijn kwaliteiten. Als hij de gang heeft, is hij moeilijk af te stoppen."



Clubwatcher Tijmen van Wissing zag meerdere spelers uitblinken, maar de buitenspeler zeker ook. "Assaidi liet heel veel van zijn klasse zien en is ook wel dé leider in het team. Je merkt ook dat hij het tempo bepaalt en aangeeft wanneer er ingezakt moet worden."



Van Wissing besluit: "Hij regisseert zelfs zijn eigen wissel. Hij gaf aan Hake aan dat hij nog even moest blijven staan en toen kwam hij nog met een geweldige actie. Het is een speler waar FC Twente nog heel veel profijt van gaat hebben, als hij maar fit is."