Onana: "Toen heb ik besloten om toch te blijven"

Ajax beleefde een bijzonder roerige zomer door de Europese tikken en de tragische situatie van middenvelder Abdelhak Nouri. Meerdere spelers verlieten de Amsterdammers, maar André Onana besloot aan boord te blijven.



De doelman uit Kameroen dacht overigens wel degelijk na over een nieuwe stap in zijn loopbaan. "Ik heb gesproken met mijn manager en mijn familie. Toen heb ik besloten om toch te blijven", zo laat Onana eerlijk weten aan de Amsterdamse zender AT5.



Onana vervolgt zijn verhaal: "Ik ben benieuwd hoe we het dit jaar gaan doen. Het zullen wel lange weken worden zonder Europees voetbal." Ajax werd uitgeschakeld door zowel het Franse OGC Nice (Champions League) als het Noorse Rosenborg BK (Europa League), waardoor alleen de dubbel overblijft als doel.