Nainggolan reageert: transfer naar Manchester United?

Bondscoach Roberto Martinez van België lijkt Radja Nainggolan dan wel niet nodig te hebben, in andere kringen blijft de middenvelder wél immens gegeerd. Zo doken onlangs berichten op dat Manchester United hem absoluut wil binnenhalen, mogelijk zelfs in januari.



Maar Nainggolan lijkt niet meteen geneigd om AS Roma te verlaten. "Ik had verschillende aanbiedingen. Maar voor mij is mijn levenstijl belangrijk, met de mensen waar ik van hou. Ik ben gelukkig waar ik ben en had dus geen reden om van team te wisselen", vertelt de ploeggenoot van Strootman, Moreno en Karsdorp aan La Romanista.



"Het gaat niet enkel om het goede gevoel in Rome, het draait ook om de affectie die ik krijg. Er bestaat niets mooier. Carrasco vroeg me vorige week waarom ik bij Roma gebleven ben. Ik zei hem dat ik hier alles heb wat ik wil. De club wil groeien, ik wil winnen en Roma is een club met een grote traditie. Wij zijn de hoofdstad van Italië. Het kan niet dat we al zolang niets gewonnen hebben, maar ik ben er zeker van dat we dat snel zullen doen."





Radja Nainggolan on why he stayed at Roma: "I had many offers, but it’s important to have the right lifestyle with the people I love." pic.twitter.com/oP8TobmqJs — Squawka News (@SquawkaNews) 19 september 2017