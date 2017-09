'Volgende club De Boer lijkt bekend: zéér spoedig al'

RSC Anderlecht zal de bekerwedstrijd van woensdagavond ingaan met Nicolas Frutos als officiële hoofdtrainer. De Argentijn zal ook tegen Waasland-Beveren en Celtic zeker als hoofdcoach fungeren, daarna is het afwachten hoever de club staat in haar zoektocht naar een opvolger voor René Weiler. De kans is groot dat dat een buitenlander wordt.



Droomcoach Hein Vanhaezebrouck lijkt immers onhaalbaar, de pistes Mazzu en Preud'homme zouden al geschrapt zijn. Maar uit het buitenland zijn er wel nog enkel fraaie kandidaten. Daarbij valt vooral de naam van Frank de Boer. Voldeed bij Ajax volledig aan het profiel dat RSCA momenteel voor ogen heeft en wilt naar verluidt niet te lang wachten om weer aan de slag te gaan na mislukte passages bij Internazionale en recent ook Crystal Palace.



En Het Laatste Nieuws heeft goed nieuws voor de Brusselaars, want de Nederlander zou wel degelijk openstaan voor Paars-Wit. Van concreet contact is tot dusver echter nog geen sprake. Hetzelfde geldt overigens voor de ervaren Fransman Claude Puel, in het verleden succesvol met onder andere AS Monaco en Lille OSC.





