Ajacied gaat als een komeet: "Maar nog een lange weg te gaan"

Ajax nam Dennis Johnsen deze transferzomer over van sc Heerenveen. In zijn eerste maanden maakte de Noor gelijk een imposante indruk, voornamelijk in het beloftenelftal.



"Dat hij zich zo snel aanpast is heel knap", stelt Jong Ajax-coach Michael Reiziger bij Ajax TV. "Hij kan heel makkelijk van richting wisselen, heeft een zeer goede techniek en een fantastisch schot. Het is een groot talent."



Ondertussen klinken er zelfs al geluiden dat Johnsen klaar is om de plek van Amin Younes, die nogal tegenvalt, in de basis van Ajax 1 over te nemen. Maar zelf is de flankflitser wat voorzichtiger. "Ik moet zorgvuldiger met mijn kansen omgaan en volwassener worden als speler. Er is nog een lange weg te gaan"



"Het voelt niet alsof ik hier al tijden speel, maar ik voel me wel heel prettig. Ik heb iedereen beter leren kennen, dus ik voel me nu meer onderdeel van de groep", vervolgt Johnsen. "Er zijn wel wat dingen die ik moet verbeteren en wat dingen die er uit moeten voordat ik naar het eerste kan, maar dat komt nog wel."