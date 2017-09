Huntelaar lyrisch: "Keek mijn ogen uit op trainingen"

Klaas-Jan Huntelaar is inmiddels terug bij Ajax, maar de spits versleet al een zeer imponerend rijtje aan topclubs. In een interview met Voetbal International blikt hij terug.



Zo wijst hij Ronaldinho aan als zijn beste ploeggenoot ooit. "Bij AC Milan heb ik met Ronaldinho mogen samen spelen, wat een voetballer. Toen zat hij in de nadagen van zijn carrière, maar hij straalde zoveel plezier en klasse uit. Elke dag opnieuw. Voetbal was voor hem totaal geen werk, alles gebeurde met een glimlach. En hij kon echt alles met een bal. Op trainingen keek ik mijn ogen uit. Zelfs als een actie mislukte, zag het er bij hem nog mooi uit."



Verder noemt Huntelaar Louis van Gaal als zijn beste coach tijdens zijn loopbaan. "Tijdens het WK in Brazilië liet Louis van Gaal zien wat de impact van een trainer kan zijn. Hij was tactisch superieur, ik heb in mijn hele leven geen betere coach gehad. De manier waarop hij in de rust de kern van een wedstrijd kon blootleggen en oplossingen aanreikte, zo sterk. Het 3-5-2 systeem, of 3-4-3 zoals hij het zelf vaak tegen ons zei, bracht Oranje tot de derde plek op het WK. Die weken in Brazilië zal ik nooit meer vergeten."



Zijn beste periode beleefde Huntelaar volgens hemzelf bij Schalke 04. "Vooral de periode waarin ik met Raúl het spitsenkoppel vormde, met onder meer Jefferson Farfan en Julian Draxler die ook aanvallend speelden. Samen met Raúl was het elke wedstrijd genieten. Hij was zo goed, we voelden elkaar op een natuurlijke manier perfect aan. In het begin wist ik niet goed wat ik van Schalke 04 moest verwachten, maar uiteindelijk heb ik er een prachtige periode gehad. Met de Bundesliga als prachtige competitie."