Gerbrands zorgt voor verbazing met uitspraak over PSV-transfer

PSV verkocht deze zomer vrij plotseling Davy Pröpper, aan Brighton & Hove Albion. Gedacht werd dat dit een noodzakelijke transfer was, met het oog op misgelopen miljoenen na de uitschakeling in de Europa League-kwalificatie.



Maar dat is niet het geval, zo reageert algemeen directeur Toon Gerbrands nu verrassend. "Ook als we met 3-0 hadden gewonnen (van NK Osijek, red.), dan was de transfer van Davy Pröpper doorgegaan. Het heeft nul relatie met elkaar", stelt de beleidsbepaler bij PSV TV.





