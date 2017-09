"Vier jaar lang lopen zeiken bij PSV, maar hij kán het niet"

De afgelopen weken mocht Jürgen Locadia (behalve tegen Feyenoord dan) constant als spits opdraven. De rol waar hij 'drie of vier jaar lang voor had lopen zaniken bij PSV', stelt analist Wim Kieft bij het programma Rondo van Ziggo Sports.



"En nu krijgt hij de kans, maar kennelijk heeft hij de kwaliteiten niet, of kan hij het mentaal niet opbrengen", is de voormalig speler erg kritisch op Locadia.





