Zeer fraaie lof voor Ajacied: "Iniesta heeft dat ook"

Ook afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (1-1) maakte Frenkie de Jong, ondanks het puntenverlies, een goede indruk in het shirt van Ajax. Columnist Frank Heinen van HP De Tijd is dan ook helemaal verzot op de kleine spelverdeler.



"Je ziet hem over dat middenveld en je denkt: zo moet het. Waarom doen ze het niet allemaal zo? Iniesta heeft dat ook, dat al het abnormale doodgewoon lijkt als hij het voor je uitspreidt als een kleurloos, zijden dekbedovertrek", opent Heinen zijn relaas over de jonge Ajacied.



"Frenkie maakt gehakt van alles wat er altijd over modern voetbal wordt gezegd. Je hoeft geen twee meter twintig te zijn om je op het middenveld te mogen vertonen, je hoeft de scheidsrechter niet uit te kafferen alsof hij een huis vol corpsballen is en jij de slapeloze buurman. Het is niet nodig om de achillespees van je tegenstander in tweeën te bijten als hij je omspeelt, om als een verwarde motormaaier over het kunstgras te glijden, om suffende medespelers vocaal te vernederen of om een hoge bal al maaiend met je bijgeslepen ellebogen zonder te kijken naar voren te koppen."



"In De Telegraaf werd Frenkie vandaag een postbode genoemd die te vaak de moeilijke oplossing zoekt. Iemand die zakelijker moet gaan spelen om stappen te maken. Ook bij De Telegraaf woekert het misverstand dat voetbal een spel is dat is bedacht zodat een van de twee ploegen kan winnen. Dat is niet zo: voetbal is er voor het voetbal, niet voor de fans of de trainers of voor De Telegraaf", aldus Heinen tot slot.