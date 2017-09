Maarten Wijffels is niet enthousiast over de werkwijze van Ajax-trainer Marcel Keizer. De journalist van het Algemeen Dagblad ziet een neerwaartse spiraal ten opzichte van voorganger Peter Bosz.



"Ze zijn vijf wedstrijden verder en hebben evenveel punten als Bosz vorig jaar", opent Wijffels in Natafelen. "Maar Bosz was echt op weg naar een elftal. Nu is Ajax vijf wedstrijden verder en hebben ze eigenlijk geen elftal meer. Niemand weet meer wat nou hun beste opstelling is."



Wijffels vervolgt: "Bosz had het op een gegeven moment staan, dat hebben ze nu weer uit elkaar gehaald en nu weten ze het niet meer. Bosz werkte ergens naartoe. Waar werkt Ajax nu naartoe? Weet je wat Keizer nu wil met Ajax? Ik denk het niet."