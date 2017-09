Bondscoach Dick Advocaat heeft in Klaas-Jan Huntelaar een opvallende naam opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de duels met Wit-Rusland en Zweden. De spits van Ajax maakt dit seizoen een prima indruk.



"Het is bewust een grote lijst, omdat veel spelers niet spelen of geblesseerd zijn. En dus hebben we de keuze wat groter gemaakt", stelt Advocaat op de website Ons Oranje. "Het is dezelfde lijst als de vorige keer, alleen nu met Janmaat en Huntelaar erbij. Maar het is nog maar een voorlopige lijst: we moeten natuurlijk rekening houden met hoe de spelers er straks voor staan."



Advocaat vervolgt zijn uitleg: "Huntelaar heeft de laatste weken goed gespeeld. En Janmaat speelt de laatste weken weer mee met Watford, dus ook hem houden we goed in de gaten. Op een gegeven moment moeten we gaan afwegen wie we kiezen."



De bondscoach acht Oranje nog kansrijk in de strijd om een WK-ticket. "Dat moet je altijd hebben. Ik vind dat we ons na die 4-0 nederlaag tegen Frankrijk goed gerevancheerd hebben tegen Bulgarije. Iedereen denkt maar dat dat simpel is, maar dat is niet zo."