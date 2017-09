'Champions League-finale 2019 gespeeld op bizarre plek'

Wat een drogreden, dan gaan die bobo's maar op 'normale' plaatsen zitten..

Gaat zoals genoemd in het artikel natuurlijk gewoon weer om geld.. De finales gaan in de toekomst ook in Qatar etc. gespeeld worden..

Drogreden ja?Als je bedenkt dat het geld niet wordt binnengebracht door de 'gewone man' maar door die Bobo's en andere sponsors, dan is het niet zo heel erg raar dat de bond de mensen bedient die het geld binnen brengen. Toch?En zeg nou zelf, stel dat jij poen zat had gehad, zou jij dan nog met de fiets naar de stad gaan of zou je dan gewoon lekker een taxi nemen? Oftewel, als jij het je kon veroorloven, zou jij dan met je goeie kostuum in een proletenvak willen staan of lekker zitten op de beste plekken met diner en grati drank vooraf?Nou, ik heb drie decennia tussen het 'gewone volk' op tribunes gestaan waar zeg maar niemand poltiek correcte dingen roept en dat was en is prima, maar als ik wedstrijdjes kan bekijken met leuke arrangementjes dan kies ik daar dus liever voor inmiddels. Zo zit ik als het goed is morgen ook in het ADO stadion voor een VIP arrangement voor Scheveningen - Ajax.