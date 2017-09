'Knokpartij bij Helmond Sport ging wél om huidskleur'

De supporters van Helmond Sport kwamen gisteren met een statement waarin zij claimden dat de knokpartij na de wedstrijd tussen hun club en Jong Ajax niets te maken had met racisme. Die lezing wordt nu tegengesproken door zaakwaarnemer Stefano van Delden, de familie van Mees de Wit en journalist Sjors van Veen.



De eerstgenoemde schrijft op zijn Facebook-pagina: "Allereerst vinden wij het vreemd dat de desbetreffende personen naar buiten kunnen treden met hun absurde verhaal, terwijl men nog geïdentificeerd moet worden en het politieonderzoek nog loopt. Daarnaast is de zin 'er zijn over en weer klappen gevallen' absoluut niet conform aan de werkelijkheid."



Van Delden gaat verder: "Het ging niet om Ajax, of het Amsterdamse accent ging, maar om huidskleur. Daarom distantiëren wij ons volledig van de uitspraken van de Helmond-supporters, die naar ons weten onwaarheden vertellen."