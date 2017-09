'Bosz kan fluiten naar geld na blessure Dembélé'

Ousmane Dembélé moet in het Camp Nou-stadion bij FC Barcelona de opvolger van Neymar worden en de Catalanen betaalden 105 miljoen euro vast voor de talentvolle Fransman. Daarnaast heeft Borussia Dortmund nog uitzicht op allerlei bonussen, maar een daarvan komt te vervallen door de blessure van de buitenspeler.



Dembélé kan namelijk drie à vier maanden niet spelen voor zijn club. Dat is een hard gelag voor Barça en zijn oefenmeester Ernesto Valverde, maar ook voor zijn oude werkgever. De Catalanen hebben Borussia 40 miljoen euro aan bonussen in het vooruitzicht gesteld, maar één daarvan komt sowieso te vervallen. De Duitsers hadden 10 miljoen euro verdiend als Dembélé tot 50 duels was gekomen in zijn eerste seizoen in Catalonië, maar dat lukt niet meer.



Coach Valverde liet eerder over de blessure van zijn nieuwe ster weten: "Voor een voetballer is dit het moeilijkste wat er is. Geblesseerd zijn en niets kunnen doen. Hij zal veel geduld moeten hebben, iets anders zit er niet op. Dit is een van de problemen die hij in zijn loopbaan moet leren overwinnen."