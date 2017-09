'Hij hoort niet thuis in het eerste van Feyenoord'

Er is de laatste dagen veel te doen om de positie van spits Michiel Kramer bij Feyenoord. Hij krijgt het vertrouwen van coach Giovanni van Bronckhorst door de blessure bij topschutter Nicolai Jörgensen, maar vooralsnog werkt dat niet echt. Commentator Jeroen Elshoff vindt dat de aanvaller uit het elftal moet verdwijnen.



In het programma Sportforum zegt hij: "Kramer hoort niet thuis in het eerste van Feyenoord in dit soort wedstrijden." Trouw-journalist Henk Hoijtink gaat verder: "Giovanni van Bronckhorst moet nu verder met een speler die eigenlijk niet bij Feyenoord zou mógen spelen. Die jongen zal toch moeten blijven dit seizoen, maar hij komt gewoon tekort voor dit niveau." Elshoff neemt het woord weer: "Kramer is een kapstok, een aanspeelpunt, maar ze wisten zondag bij god niet wat ze met hem aan moesten."



Presentator Emile Schelvis vertelde eerder al: "Met Kramer kun je niet doorvoetballen. Het zag er de hele eerste helft buitengewoon armoedig uit. Het is heel makkelijk om nu op Kramer te gaan schieten, maar hij kan er niet zo veel aan doen dat hij tekort komt voor dit soort topwedstrijden. Misschien moet je hem dan gewoon niet opstellen tegen Manchester City en PSV."