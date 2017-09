'Racistisch' Lukaku-liedje wordt waarschijnlijk verboden

De fans van Manchester United dachten een leuk liedje bedacht te hebben over spits Romelu Lukaku, maar moeten misschien stoppen met het zingen hiervan. De organisatie Kick it out heeft namelijk contact opgenomen met de clubleiding van de Premier League-grootmacht: de supporters zouden racistisch bezig zijn.



Het Lukaku-lied gaat als volgt: "Romelu Lukaku, he’s our Belgium scoring genius. He’s got a 24 inch penis. Scoring all the goals, bellend to his toes." Een vertegenwoordiger van Kick it out vertelt aan het medium The Times: "Racistische stereotypen zijn niet acceptabel in het voetbal of de maatschappij, óók niet als iets positief bedoeld is voor een speler. We hebben contact opgenomen met Manchester United en zullen samenwerken met hen en de FA om dit op te lossen."



In een eerder stadium deed Chelsea al een lied over Alvaro Morata in de ban. De supporters van de Blues zongen: "He came from Real Madrid, he hates the fucking Yids." Dat laatste woord is een geuzennaam voor de fans van Tottenham Hotspur, maar betekent ook 'Joden'.