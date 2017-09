'Boere lijkt een beetje op Oranje-international'

Je kunt niet zeggen dat FC Twente helemaal uit de problemen is, maar de Tukkers wonnen in het afgelopen weekend wel duidelijk van FC Utrecht, mede dankzij een goal van spits Tom Boere. Analist Youri Mulder is onder de indruk van de kwaliteiten van de centrumaanvaller van Twente.



In het Algemeen Dagblad zegt hij namelijk: "Natuurlijk is de stap groot van de Jupiler League naar de Eredivisie, al ging ik toentertijd van de derde klasse amateurs naar FC Twente, maar ik vind dat hij net als Vincent Janssen de kwaliteiten heeft om die te zetten. Voor echte goalgetters is die aanpassing ook wat makkelijker, omdat het in essentie op alle niveaus om hetzelfde kunstje gaat."



Mulder gaat verder: "Ik vind Boere zeker wat hebben. Hij is een echte goalgetter en een jongen met een geweldige drive. Ik heb op MyScout een keer al zijn doelpunten bekeken en dat beviel me wel. Hij is clean in de afwerking. Boere is geen spits die erop los ramt, maar een jongen die iets in zijn hoofd heeft en de kwaliteiten heeft om dat ook uit te voeren."