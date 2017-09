'Kwaliteit van die speler zou ons niet beter maken'

Jetro Willems vertrok in de afgelopen transferwindow van PSV naar het Duitse Eintracht Frankfurt en de Eindhovenaren kregen relatief veel tijd om een vervanger te zoeken en binnen te halen. Dit laatste lukte niet en op dit moment beschikt coach Phillip Cocu dus alleen over Kenneth Paal en Joshua Brenet voor die positie.



De mislukte zoektocht leverde PSV veel kritiek op. Technisch directeur Marcel Brands reageert bij PSV TV: "Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, wij hadden een lijstje van vijf à zes linksbacks. De nummer één hebben we heel lang op gewacht en dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat was overigens niet Douglas Santos, hij was de nummer twee op het lijstje. Uiteindelijk ging zijn komst ook niet door."



De directeur gaat verder: "Dan kom je bij een lijstje met spelers waarvan je denkt: we zijn bereid om hierin te investeren, maar niet meer dan een bepaald bedrag. Uiteindelijk werd dat bijna onmogelijk. Omdat de transfer van Luuk de Jong (naar Bordeaux, red.) niet doorging, kon ik eigenlijk alleen maar huren. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, omdat de kwaliteit van de speler die we konden huren ons niet beter zou maken."