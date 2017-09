'Bayern München: geïnteresseerd in deal met Ajax'

Het Duitse Bayern München heeft dit seizoen al wat misstapjes begaan, maar de Duitsers staan relatief dicht bij de koppositie in de Bundesliga. Der Rekordmeister is altijd op zoek naar talenten en wat dat betreft heeft de club uit Beieren nog steeds interesse in een samenwerking met Donny van de Beek.



De middenvelder van Ajax wordt in de gaten gehouden door een aantal Europese grootmachten, waaronder bijvoorbeeld FC Barcelona, maar Bayern is al heel lang met hem bezig: ook als jeugdspeler had de jongeling de mogelijkheid om een verhuizing te maken naar de Allianz Arena. En volgens de Duitse media zijn de scouts van de regerend kampioen van Duisland Van de Beek zeker nog niet vergeten.



Het lijkt er echter niet op dat Bayern echt een nieuwe middenvelder nodig heeft. De concurrentiestrijd in Beieren is immers al hard: James Rodriguez en Thomas Müller vechten voor een plekje, waardoor één van deze supersterren sowieso op de bank zit. Bovendien heeft het Portugese talent Renato Sanches het niet waar kunnen maken in de Allianz Arena: de Europees kampioen is nu uitgeleend aan Swansea City.