Ex-Manchester United-verdediger stapt de boksring in

Rio Ferdinand heeft wilde plannen. De gewezen verdediger van Manchester United en de Engelse nationale ploeg is de laatste jaren een toch vrij kalme analist bij onder meer de BBC. Daar gaat spoedig verandering in komen.



De 38-jarige heeft namelijk het idee opgevat om aan de slag te gaan als professioneel bokser. Dit heeft hij aan The Telegraph laten weten en zal dinsdag een ware persconferentie gaan beleggen.



De afgelopen twee jaar zat Ferdinand rustig thuis en in de televisiestudio's. Het is bij hem echter gaan kriebelen. Ferdinand is altijd een fan van boksen geweest en zou nu geïnspireerd zijn door Conor McGregor.