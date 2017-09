"Laatste wedstrijd voor ADO nog zeker niet gespeeld"

Ricardo Kishna liet zich door SS Lazio verhuren aan ADO Den Haag. Zijn doel was om een vaste basisplaats af te dwingen, maar na twee invalbeurten sloeg het noodlot toe: een gescheurde voorste kruisband.



"Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de lieve en moedgevende berichten", laat Kishna maandag weten via Instagram. "In het speciaal wil ik onze spelersgroep, staf en uiteraard onze fantastische supporters bedanken. Ondanks dat ik gister met een wat blijkt zware blessure op het veld zat hebben jullie mij kippenvel gegeven."



De huurling komt met een opvallende belofte op de proppen. "Ik ga keihard werken en knokken om weer snel terug te zijn op het veld. Ik beloof jullie één ding en dat is dat ik mijn laatste wedstrijd voor ADO nog zeker niet heb gespeeld! Fans en voetballiefhebbers bedankt voor jullie support."